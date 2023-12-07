«Оппенгеймер» и ChatGPT — названы самые популярные запросы в «Википедии» за 2023 год

Фонд Wikimedia Foundation опубликовал отчёт с итогами 2023 года. В нём авторы документы назвали самые популярные запросы в «Википедии» за 2023 год.

Чаще всего в этом году пользователи интересовались ChatGPT, чемпионатом мира по крикету, фильмом «Оппенгеймер» и индийской Премьер-лигой.

Топ-10 самых популярных запросов в «Википедии» за 2023 год