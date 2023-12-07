«Оппенгеймер» и ChatGPT — названы самые популярные запросы в «Википедии» за 2023 год
Фонд Wikimedia Foundation опубликовал отчёт с итогами 2023 года. В нём авторы документы назвали самые популярные запросы в «Википедии» за 2023 год.
Чаще всего в этом году пользователи интересовались ChatGPT, чемпионатом мира по крикету, фильмом «Оппенгеймер» и индийской Премьер-лигой.
Топ-10 самых популярных запросов в «Википедии» за 2023 год
- ChatGPT — 49,4 млн просмотров.
- Список умерших в 2023 году — 42,6 млн просмотров.
- Чемпионат мира по крикету 2023 — 38,1 млн просмотров.
- Индийская Премьер-лига — 32 млн просмотров.
- «Оппенгеймер» (фильм) — 28,3 млн просмотров.
- Чемпионат мира по крикету — 25,9 млн просмотров.
- Роберт Оппенгеймер — 25,6 млн просмотров.
- «Солдат» (фильм) — 21,7 млн просмотров.
- Индийская Премьер-лига 2023 года — 20,6 млн просмотров.
- «Патхан: Схватка со смертью» (фильм) — 19,9 млн просмотров.
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