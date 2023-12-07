Обновление карт и исправление багов — Counter-Strike 2 получила новый апдейт

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Соревновательный шутер Counter-Strike 2 получил очередной патч. В этот раз авторы тайтла из Valve исправили множество багов, обновили карты и оптимизировали анимации. Размер обновления составил 1,4 ГБ.

Подробности нового патча

Обновлены файлы локализации

Добавлена направленная анимация прыжка

Исправлен баг, из-за которого стартовые пистолеты не отображались во вкладке «Пистолеты» в «Снаряжении»

Исправлены баги с воспроизведением демо-записей

Оптимизирована системы анимаций

Переключение оружия после отпускания кнопки огня больше не отменяет бросок гранаты

Тень игрока теперь работает корректно

Исправлена ошибка, из-за которой глушители не отображались на оружии игрока

Обновлены карты Mirage, Anubis, Vertigo, Nuke, Inferno и Dust II.

С полным списком изменений можно ознакомится по ссылке.

Ранее стало известно, что средний онлайн Counter-Strike 2 в ноябре резко снизился. Это худший показатель с декабря 2022 года, когда в шутере одновременно находились в среднем до 630 тыс. игроков.