Ангелос Постекоглу рассказал о лучшем сейве в Football Manager

Недавно главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу дал небольшое интервью. В новом ролике на канале GOAL Постекоглу рассказал о своём опыте игры в Football Manager.

Видео доступно на YouTube-канале GOAL. Права на видео принадлежат GOAL.

По словам австралийца, в начале игры он выбрал «Саутенд Юнайтед» из-за сходства с «Саут Мельбурн», родным для него клубом. Тренеру удалось преодолеть путь до Лиги чемпионов, однако через шесть месяцев Ангелоса Постекоглу уволили – в момент, когда он уже ждал собственную статую.

Грустнее всего, что меня уволили через шесть месяцев [после выхода в ЛЧ] – в момент, когда я уже ждал собственную статую. Конечно, я брал и большие клубы – но успех с маленькими клубами даёт больше эмоций.

Football Manager доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.