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Райан Рейнольдс начал издеваться над утечками «Дэдпула 3»

Райан Рейнольдс начал издеваться над утечками «Дэдпула 3»
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На этой неделе Райан Рейнольдс прокомментировал многочисленные утечки со съёмок «Дэдпула 3». Исполнитель главной роли призвал СМИ и тематические веб-сайты воздержаться от публикации слитых фото до официальной премьеры картины.

Фото: Ryan Reynolds/X

Теперь актёр решил немного подшутить над сливщиками и опубликовал фейковую фотографию со съёмок. На ней показано, как Хью Джекман и Райан Рейнольдс смотрят на Хищника из одноимённой серии фильмов.

ПОЖАЛУЙСТА, не злоупотребляйте фразой «Утечки Дэдпула», потому что она может испортить результаты поиска тем, кто ищет реальные фото или спойлеры к фильму.

О чём именно расскажет фильм, неизвестно. Главные роли в нём исполнят Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин и другие. Хью Джекман вернётся к роли Росомахи.

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 26 июля 2024 года — это будет единственный фильм Marvel в следующем году.

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