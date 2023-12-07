В Sony провели прощальную вечеринку для главы PlayStation Джима Райана

В конце сентября стало известно, что Джим Райан уйдёт с поста главы PlayStation после почти 30 лет работы в компании. Он пошёл на такой шаг, поскольку ему трудно найти баланс между жизнью в Великобритании и работой в США.

Джим Райан с одним из сотрудников Фото: Yuichi/X

Пару дней назад Sony устроила в японском офисе прощальную вечеринку в честь скорого ухода Джима Райана. Мероприятие посетил даже создатель PlayStation Кен Кутараги. Один из сотрудников компании поделился в соцсети X (ранее Twitter) фотографиями с праздника.

Создатель PlayStation Кен Кутараги с одним из сотрудников Фото: Yuichi/X

Всем участникам вечеринки раздавали печенье с изображением Джима Райана. Также руководителю подарили единственную в своём роде PS5 с геймпадом, которые стилизовали под дизайн PS1.

Напомним, с 1 апреля 2024 года временным главой PlayStation станет президент и главный операционный директор компании Хироки Тотоки.

Фотографии с вечеринки

Фото: Yuichi/X

Фото: Yuichi/X

Фото: Yuichi/X

Фото: Yuichi/X