Состоялся релиз Warhammer 40,000: Rogue Trader от авторов дилогии Pathfinder

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7 декабря состоялся релиз олдскульной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader от российской студии Owlcat Games. Ранее команда выпустила дилогию Pathfinder.

Геймплейно тайтл представляет собой классическую CRPG. Журналисты уже успели ознакомиться с новой игрой Owlcat Games. В целом рецензенты остались довольны проектом из-за его глубоких тактических боёв, мрачной атмосферы и комплексности механик.

Однако многие сошлись на мнении, что разработчикам стоило лучше отполировать многие аспекты. На агрегаторе Metacritic игра получила 74 балла из 100 на основе 18 обзоров.

Сюжет Warhammer 40,000: Rogue Trader рассказывает о Вольном торговце — наследнике древней династии каперов, которая правит и развивает свою торговую империю.

Warhammer 40,000: Rogue Trader доступна на ПК (через Steam, EGS и GOG), PS5 и Xbox Series.