YouTube-блогера посадили в тюрьму на полгода за ролик с крушением самолёта

В 2021 году блогер Тревор Джейкоб опубликовал на своём YouTube-канале ролик с крушением самолёта. Мужчина вылетел из аэропорта в Калифорнии, однако спустя 25 минут после начала полёта выпрыгнул из летательного аппарата — он хотел заснять момент столкновения с землёй.

Видео доступно на YouTube-канале TrevorJacob. Права на видео принадлежат TrevorJacob.

Самолёт потерпел крушение в национальном лесу Лос-Падрес. После своего приземления блогер добрался до упавшего транспорта, забрал камеры и два дня спустя сообщил об инциденте властям. Правда Джейкоб соврал, что летательный аппарат упал из-за отказа двигателя, а где находятся обломки он не знает.

Мужчина пошёл на обман для того, чтобы эксперты не смогли проанализировать детали самолёт и выяснить реальную причину крушения. Спустя время блогер опубликовал ролик под названием «Я разбил свой самолет» — он привлёк внимание правоохранительных органов.

Теперь Тревору Джейкобу предъявили обвинения и приговорили к шести месяцам тюремного заключения — изначально следствие запрашивало посадить блогера на 20 лет. На момент написания новости видео с крушением самолёта набрало на YouTube более 4,55 млн просмотров.