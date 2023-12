Для God of War Ragnarok анонсировали бесплатное дополнение

Sony неожиданно анонсировала новое дополнение для God of War: Ragnarok — его назвали «Вальгалла». Внезапно оно выйдет уже через несколько дней, 12 декабря. Владельцы игры получат его абсолютно бесплатно.

Отправьтесь вместе с Кратосом в Вальгаллу в глубоко личное и задумчивое путешествие к будущему, которое он никогда не считал возможным. Справьтесь с испытаниями разума и тела в захватывающем приключении, в котором любимые бои из God of War Ragnarök сочетаются с совершенно новыми элементами, вдохновленными жанром рогалик.

Да, для God of War Ragnarok готовят режим рогалик, который совсем скоро также появится в другой игру PlayStation Studios — ремастере The Last of Us: Part 2. Правда, в случае God of War это бесплатно.