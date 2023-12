Анонсирована No Rest for the Wicked — ролевая игра от авторов дилогии Ori

На церемонии The Game Awards 2023 студия Moon Studios анонсировала No Rest for the Wicked — новое приключение от авторов серии Ori. У проекта пока нет точной даты выхода, однако известно, что он разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат Private Division.

События No Rest for the Wicked развернутся в альтернативном 841 году, в котором мир начинает захватывать Мор — чума, о которой никто не слышал вот уже тысячу лет. Главным героем выступит керим — один из секты мистических воинов, наделенных необыкновенными способностями и поклявшихся покончить с Мором любой ценой. Авторы обещают выпустить кооперативную RPG с проработанной боевой системой и эпическим сюжетом о человеческих судьбах.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.