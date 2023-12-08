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Анонсирована Blade — экшен про Блэйда из комиксов Marvel от авторов Dishonored

Анонсирована Blade — экшен про Блэйда из комиксов Marvel от авторов Dishonored
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На церемонии The Game Awards 2023 студия Arkane Lyon анонсировала свою новую игру — Blade. Проект расскажет о знаменитом убийце вампиром из вселенной Marvel. У проекта пока нет даты релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

События Blade развернутся в наше время в Париже. Это будет экшен от третьего лица, за разработку которого отвечают авторы франшизы Dishonored. Других подробностей об игре пока нет.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

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