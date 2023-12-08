Capcom представила Monster Hunter: Wilds — новую часть культовой серии

На церемонии The Game Awards 2023 издательство Capcom анонсировало Monster Hunter: Wilds — новую часть в культовой серии экшенов по уничтожению монстров. Проект поступит в продажу в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат Capcom.

Каких-либо подробностей о грядущем проекте пока нет. Авторы отметили, что проект станет следующим большим релизом в культовой франшизе и порадует хардкорных фанатов серии. Первыми деталями Capcom поделится в следующем году.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.