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Baldur's Gate 3 стала игрой года на The Game Awards 2023

Baldur's Gate 3 стала игрой года на The Game Awards 2023
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Церемония The Game Awards 2023 завершилась на высокой ноте — авторы выставки назвали игру года. Победителем стала Baldur's Gate 3 от бельгийской студии Larian, которая также стала одним из самых высокооценённых проектов уходящего года.

Глава разработки Свен Винке вышел в привычной для себя настоящей броне и поблагодарил всех причастных к разработке игры коллег и фанатов, которые поддержали его и всю команду на протяжении последних лет.

Церемония The Game Awards 2023 проходила в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск и завершилась в 7:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждали анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

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