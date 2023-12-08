Шутер The Finals от авторов Battlefield вышел на всех платформах

Сегодня после церемонии The Game Awards 2023 разработчики шутера The Finals из Embark Studios выпустили его на всех платформах. Игру уже можно загрузить бесплатно для ПК, PS5 и Xbox Series.

The Finals — сетевой шутер про грабежи от создателей классических частей Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. В ноябре сообщалось, что в открытую бету The Finals сыграли 7,5 млн человек. И это при условии, что шутер не получил большую пиар-кампанию.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Embark Studios.

С релизом в The Finals стартовал первый сезон — с боевым пропуском и косметическими предметами.

Несмотря на то что шутер условно-бесплатный, он будет активно поддерживаться разработчиками на протяжении долгого времени.