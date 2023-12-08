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Шутер The Finals от авторов Battlefield вышел на всех платформах

Шутер The Finals от авторов Battlefield вышел на всех платформах
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Сегодня после церемонии The Game Awards 2023 разработчики шутера The Finals из Embark Studios выпустили его на всех платформах. Игру уже можно загрузить бесплатно для ПК, PS5 и Xbox Series.

The Finals — сетевой шутер про грабежи от создателей классических частей Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. В ноябре сообщалось, что в открытую бету The Finals сыграли 7,5 млн человек. И это при условии, что шутер не получил большую пиар-кампанию.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Embark Studios.

С релизом в The Finals стартовал первый сезон — с боевым пропуском и косметическими предметами.

Несмотря на то что шутер условно-бесплатный, он будет активно поддерживаться разработчиками на протяжении долгого времени.

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