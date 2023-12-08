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Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября 2024 года
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Focus Entertainment и Saber Interactitve на The Game Awards сообщили, что релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Изначально игра должна была выйти ещё в этом году. Но её отложили на начало 2024-го года. Теперь тайтл выйдет лишь во второй половине следующего года.

В продолжении Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернётся капитан Тайтус. Игра будет экшеном от третьего лица. Геймплей обещает быть ураганным и мясным. Проект планируют перевести на русский язык.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Проходить игру можно будет как в одиночку, так и совместно с друзьями.

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