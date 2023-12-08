Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главу Larian прервали во время речи о лучшей игре года на The Game Awards

Главу Larian прервали во время речи о лучшей игре года на The Game Awards
Комментарии

Во время церемонии награждения The Game Awards за лучшую игру года Свена Винке попросили закончить свою речь. Организаторы мероприятия не давали много времени на слова благодарности разработчикам.

Речь Винке после награждения длилась всего минуту. Организаторы попросили его заканчивать, выведя на экран надписи с просьбой. Именно в этот момент Свен Винке говорил про Джима Саутворта, который был главой отдела кинематографической анимации Larian. Саутворт умер в ноябре 2023 года.

Многим зрителям не понравилось подобное от организаторов The Game Awards, и они раскритиковали такой подход. Скорее всего, решение сократить время речи было принято после восьмиминутного выступления Кристофера Джаджа на The Game Awards в прошлом году.

Материалы по теме
Главные игры 2023 года: лауреаты The Game Awards 2023
Live
Главные игры 2023 года: лауреаты The Game Awards 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android