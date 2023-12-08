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В Геншин Импакт можно получить 800 примогемов бесплатно за номинацию на The Game Awards 2023

Игрокам в Genshin Impact подарят 800 примогемов за поддержку на The Game Awards
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Разработчики Genshin Impact из студии HoYoverse поблагодарили игроков за поддержку в открытом голосовании премии The Game Awards 2023.

В этом году Genshin Impact вновь вышла в финал в номинации «Голос игроков», но уступила Baldur's Gate 3. Несмотря на это, авторы решили вновь раздать по 800 примогемов (донатной валюты) всем игрокам за номинацию на «Лучшую поддерживаемую игру».

С 9 по 12 декабря игроки получат награды по внутриигровой почте. Вероятнее, всего в полночь по времени сервера будет приходить по 200 камней истока. Забрать награды можно будет до 20 декабря, когда Genshin Impact будет обновлён до версии 4.3.

Напомним, в прошлом году игра от HoYoverse победила в пользовательском голосовании, за что игроки также получили по 800 примогемов. Голосование сопровождалось скандалами и обвинениями в накрутке.

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