Что нужно знать про обновление 4.3 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact провели традиционный стрим перед релизом новой версии 4.3. Перед релизом авторы рассказали о главных нововведениях и особенностях предстоящего обновления.

Патч 4.3 в Genshin Impact будет доступен игрокам шесть недель начиная с 20 декабря 2023 года (предзагрузить апдейт можно будет двумя днями раньше) и до 30 января 2024 года, когда его сменит обновление 4.4.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

Обновление добавит в игру двух новых персонажей, анонсированных ранее.

Навия — президент общества Спина-ди-Росула, которая уже появлялась в ходе сюжета. Это пятизвёздочный персонаж стихии гео (земля), владеющий двуручным мечом;

Шеврез — абсолютно новый персонаж, девушка управляет партулём Фонтейна. Стихия — пиро, оружие — копьё, редкость — четыре звезды.

Фото: HoYoverse

Баннеры патча 4.3 в Genshin Impact

Как и всегда, молитвы событий пройдут попарно, каждая будет длиться по три недели. Вместе с баннерами персонажа будут доступны баннеры с сигнатурным оружием, в том числе с новым двуручным мечом для Навии.

С 20 декабря по 9 января 2024 года — Навия и реран Аяки;

с 10 по 30 января 2024 года (до выхода 4.4) — выходившие ранее Райден и Ёимия, а также Шеврез.

С версии 4.4 персонаж Шеврез будет доступен в стандартном баннере.

Фото: HoYoverse

Новые задания и события

Пятая глава основного сюжета завершилась в патче 4.2, поэтому в новой версии игроков ждут только второстепенные сюжетные квесты. Один из них — задание легенд Навии, которое должно раскрыть характер и историю персонажа.

Главным временным ивентом будет большое сюжетное событие с рядом мини-игр, в котором мы вместе с Шеврез, Аякой и Фуриной будем снимать кино в Фонтейне. За прохождение можно будет получить новый четырёхзвёздочный меч.

Фото: HoYoverse

По ходу патча также будут появляться менее значимые временные ивенты:

задание по поиску сокровищ с феями;

новый турнир с боями жуков от Итто;

боевой ивент;

награды от Ли Беня, которые он обменивает на ваши ресурсы;

новые карты и режимы в карточном режиме «Священный призыв семерых».

В патче 4.3 не будет новой локации для исследования, зато игроки получат область в Чайнике безмятежности, связанную с Фонтейном. Это будет подводная локация, которую можно будет обставить зданиями и другими объектами из царства вод.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

В патче 4.3 также появятся два новых набора артефактов, о которых авторы обещают рассказать позже. Кроме того, будут добавлены некоторые изменения, уже анонсированные ранее:

повтор экспедиций одной кнопкой;

при повторном испытании в подземелье персонаж сразу появляется в центре арены;

поиск противников в меню «Лицензия искателя приключений — Враги» стал более удобен;

время до возрождения босса теперь можно увидеть, нажав на его иконку на карте;

количество предметов для улучшения одного оружия увеличено до 40;

быстрое улучшение персонажей и оружия;

функция автоблокировки и быстрой разблокировки для артефактов.

Кроме того, игроки смогут забрать награды за три промокода, показанные в ходе трансляции — 300 примогемов и внутриигровые ресурсы. А 22 декабря в 14:00 по мск в Genshin Impact пройдёт традиционный онлайн-концерт с сюрпризами и новыми наградами.