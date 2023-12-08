Легендарные модели Ferrari. Появились новые кадры со съёмок фильма «Феррари»

Опубликованы эксклюзивные кадры со съёмок фильма «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли. На них изображены Энцо Феррари, Пьеро Таруффи, Альфонсо де Портаго и другие герои картины.

Также в актёрский состав ленты вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и другие.

Действие фильма развернётся в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Режиссёром картины выступил Майкл Манн («Схватка», «Последний из могикан»), четырёхкратный номинант на премию «Оскар».

Лента «Феррари» официально доберётся до российского проката уже 21 декабря. Фильм можно будет посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.