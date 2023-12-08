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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) перед обновлением 4.3 — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.3 — авторы дарят 300 примогемов
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Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.3, выход которого состоится уже 20 декабря. В проект добавят двух играбельных героев Навию и Шеврез, новые задания и события, а также многое другое.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

  • RS99D5LVTN6V — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • UBRQC4MCT4PZ — 100 примогемов и 5 опыта героя;
  • 8BQ9CMMVS5PM — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в «Настройках» в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 9 декабря, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.3 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.

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