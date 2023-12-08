Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.3 — авторы дарят 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.3, выход которого состоится уже 20 декабря. В проект добавят двух играбельных героев Навию и Шеврез, новые задания и события, а также многое другое.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

RS99D5LVTN6V — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; UBRQC4MCT4PZ — 100 примогемов и 5 опыта героя;

— 100 примогемов и 5 опыта героя; 8BQ9CMMVS5PM — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в «Настройках» в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 9 декабря, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.3 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.