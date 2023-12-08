Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Госдуму внесли законопроекты о запрете треш-стримов, на которых демонстрируется жестокость. Нарушителям постановления грозит штраф до 700 тыс. рублей. Соцсети обязаны будут вести мониторинг и выявлять такие материалы.

Согласно документу, запрещены будут «распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью» и их последствий, а также призывы к совершению подобных деяний. Всё это будет основанием для включения в единый реестр доменных имён, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.

По словам главы комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, в последние пару лет интернет стал «рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире».