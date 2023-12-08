The Finals от авторов Battlefield сразу стала громким хитом Steam

8 декабря состоялся релиз The Finals — сетевого шутера от создателей классических частей Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. За первые несколько часов после выхода онлайн тайтла превысил 176 тыс. человек.

На данный момент The Finals вошла в топ-6 игр Steam по количеству одновременных пользователей. Больше только у Naraka: Bladepoint, Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2 и Counter-Strike 2. Не исключено, что ближе к вечеру шутер сможет ворваться в пятёрку самых популярных игр Steam.

Фото: SteamDB

Несмотря на такой успех, The Finals получила в цифровом магазине только 68% положительных отзывов на основе 3,4 тыс. рецензий. В основном геймеры жалуются на хромающую оптимизацию и баланс.

В ноябре сообщалось, что в открытую бету The Finals сыграли 7,5 млн человек. И это при условии, что шутер не получил большую пиар-кампанию.