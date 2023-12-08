Суд Москвы оштрафовал «Телеграм» на 1 млн рублей

Издание «Газета. Ru» обратила внимание, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер «Телеграм» на 1 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле.

Отмечается, что с 2021 года в социальных сетях действует закон о самоконтроле. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию, отвечать на жалобы пользователей и ежегодно публиковать отчёт о результатах проделанной в этом направлении работы.

Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллиона рублей.

«Телеграм» не в первый раз штрафуют. Ранее социальную сеть обязали выплатить 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.