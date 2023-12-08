Маркетплейс Wildberries представил в России аналог Zoom — запуск в 2024 году

Маркетплейс Wildberries представил в России WB Stream — аналог сервиса Zoom для видеоконференций и вебинаров. Об этом представитель компании рассказал изданию «Ведомости».

Отмечается, что WB Stream разрабатывался для собственных нужд компании, однако в 2024 году сервис запустят для всех пользователей. На данный момент к нему могут одновременно подключиться до 5 тыс. пользователей.

Опробовать WB Stream уже можно в веб-версии или отдельном приложении, которое доступно на iOS и Android. Представитель компании уточнил, что Wildberries не планирует вводить рекламу в сервисе, брать плату за его использование или каким-либо другим способом монетизировать разработку.

Сотрудник маркетплейса также поделился, что разработка WB Stream велась силами штатных специалистов.