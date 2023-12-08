Представлен смартфон Realme GT5 Pro с большой батареей и мощным процессором

Компания Realme представила смартфон GT5 Pro с мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Цены на устройство будут начинаться от $ 464 (~ 42,5 тыс. рублей).

Фото: Realme

Производитель оснастил гаджет 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Объём аккумулятора новинки составил 5400 мА/ч — он поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт.

Ко всему прочему, основная камера Realme GT5 Pro снабжена тремя модулями: LYT-808 на 50 Мп, перископическим Sony IMX890 на 50 Мп и широкоугольным на 8 Мп. Ещё смартфон имеет подэкранный сканер отпечатков пальцев и технологию разблокировки по ладони.

Продажи Realme GT5 Pro стартуют 14 декабря.