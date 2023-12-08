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Участника ЧМ по Mobile Legends отстранили на два матча за оскорбление российской команды

Участника ЧМ по Mobile Legends отстранили на два матча за оскорбление российской команды
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Организаторы чемпионата мира по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang сообщили о санкциях в адрес 17-летнего Мануэля Nnael Симболона из индонезийской Geek Fam.

Инцидент произошёл во время игры групповой стадии M5 World Championship. После успеха на второй карте игроки российской Deus Vult в насмешку показывали сопернику разные жесты вроде ладони у уха.

После камбэка в решающей игре групповой стадии Мануэль вместе с партнёрами ответили нашему коллективу: показывали слёзы, что-то кричали, а Симболон пытался выбежать к соперникам, демонстрировал оппонентам средний палец, что попало в соцсети турнира.

Видео доступно на YouTube-канале DJV. Права на видео принадлежат Moonton.

После разбирательства Nnael был отстранён на два матча за неприличный жест: он пропустит четвертьфинал и полуфинал, поэтому Geek Fam сыграет в полном составе только в игре за титул.

Примечательно, что встреча Deus Vult и Geek Fam не оказала никакого значения на турнирную ситуацию, так как обе команды прошли в плей-офф. Российская команда отреагировала на ситуацию с юмором, запостив в соцсетях мем по ситуации и дружеские фото с оппонентами.

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