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В WhatsApp добавили исчезающие голосовые сообщения после одного прослушивания

В WhatsApp добавили исчезающие голосовые сообщения после одного прослушивания
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для приложения. В нём создатели добавили функцию исчезающих голосовых сообщений — теперь пользователи могут отправить друг другу запись, которая автоматически удалится после её прослушивания.

Подобные голосовые сообщения помечаются специальным значком, означающим, что оно будет доступно лишь единожды. Разработчики отмечают, что новая функция будет полезна тем, кто ценит свою конфиденциальность и хочет быть уверенным, что его сообщение прослушает лишь получатель.

Новая функция пока доступна ограниченному кругу пользователей, однако в ближайшие дни она доберётся до всей аудитории мессенджера. Команда подтвердила, что продолжит поддерживать программу новыми апдейтами с дополнительными опциями.

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