ASUS показала фото геймерского смартфона ROG Phone 8

Компания ASUS впервые показала фото геймерского смартфона ROG Phone 8. Флагманская версия устройства будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Основная особенность гаджета заключается в порте USB-C, который расположен на боковой стороне — благодаря этому пользователи смогут комфортно играть даже во время зарядки.

Фото: ASUS

Также смартфон получит 24 ГБ оперативной памяти. Судя по опубликованной фотографии, пятиугольный блок камер у ROG Phone 8 будет выпирать над остальной поверхностью девайса довольно сильно. Ко всему прочему, он и будет состоять из трёх модулей и LED-вспышки.

Другие технические подробности устройства пока не раскрываются. Анонс ASUS ROG Phone 8 должен состояться в начале 2024 года.