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Не работает магазин PlayStation Store — не скачиваются игры и вылетает мультиплеер

PSN столкнулся со сбоями по всему миру
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8 декабря геймеры стали массово сообщать о сбоях в работе PSN. Владельцы консолей жалуются, что у них не работает цифровой магазин PlayStation Store — не скачиваются игры и вылетает мультиплеер.

Возможны замедление и задержки при загрузке игр, так как мы регулируем трафик загрузки совместно с интернет-провайдерами. Мы считаем, что это очень важно для сохранения стабильности Интернета, поскольку сейчас всё больше людей остаются дома и придерживаются социального дистанцирования. Мы ценим поддержку и понимание нашего сообщества.

Проблема с серверами наблюдается уже несколько часов. В Sony сообщили, что знают о возникшей ситуации, однако сроки восстановления работоспособности сервиса PSN пока не раскрываются.

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