Мама геймерши наиграла в Civilization 3 более 16 тысяч часов

Геймерша под ником jenbo опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) фотографию из своей библиотеки Steam. На ней можно увидеть, что счётчик проведённого времени в Civilization 3 превысил более 16,3 тыс. часов. По словам jenbo, данная статистика принадлежит её маме.

Фото: jenbo/X

Причём, видимо, женщина продолжает испытывать интерес к стратегии — за последние две недели она провела в ней ещё 32 часа. Пост геймерши моментально стал вирусным и набрал более 4,2 млн просмотров.

Ситуация привлекла внимание даже разработчиков Civilization 3. К примеру, дизайнер тайтла Сорен Джонсон поделился интересным фактом — он потратил на разработку стратегии около 6,4 тыс. часов. Данная цифра практически в три раза меньше, чем мама jenbo провела за игрой.

Релиз Civilization 3 состоялся в далёком 2001 году. В этом году стратегии исполнилось 22 года.