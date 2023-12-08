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Дени Вильнёв: «Дюна 2» будет намного лучше первой части

Дени Вильнёв: «Дюна 2» будет намного лучше первой части
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8 декабря режиссёр Дени Вильнёв принял участие в очередной пресс-конференции. Во время разговора с одним из южнокорейских журналистов постановщик заявил, что «Дюна 2» будет намного лучше первой части.

Видео доступно на YouTube-канале TongTongCulture. Права на видео принадлежат TongTongCulture.

Во второй части я попытался достичь того уровня и накала эмоций, которых не смог добиться в первой. Сиквелом я доволен гораздо больше.

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» — он увидел свет в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоится 1 марта 2024 года.

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