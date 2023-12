Дэниел Крейг и Шарлиз Терон сыграют в фильме про грабителей от режиссёра «Форсажа 9»

Голливудские звёзды Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Дэниел Крейг («Достать ножи») нашли себе новый совместный проект. Актёры сыграют в фильме Two for the Money («Деньги на двоих»), даты премьеры у ленты пока нет.

Картина расскажет о паре известных воров, отношения между которыми развиваются на протяжении трёх больших ограблений. Режиссёром картины выступит Джастин Лин, снявший последние «Форсажи» и «Стартрек: Бесконечность». Сценарий пишет Дэн Мазо, работавший с Лином над первоначальной версией «Форсажа 10».

Между тем в Голливуде развернулась настоящая борьба киностудий за права на дистрибуцию Two for the Money. В итоге картину выкупила Apple, а выйдет ли лента в кинотеатрах или сразу отправится на Apple TV+, станет известно ближе к премьере.