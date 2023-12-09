Виновный в сливе GTA 6 подросток вернётся к преступной деятельности после тюрьмы

Год назад в игровой индустрии произошла одна из самых масштабных утечек за всё время — в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда GTA 6. В конце этого лета стало известно, что за хакерской атакой стояли два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия).

Судебное разбирательство идёт уже несколько месяцев. Совсем недавно 18-летний хакер побывал на приёме у психиатра. Во время сеанса злоумышленник дал понять, что после освобождения из тюрьмы продолжит совершать преступления.

Куртаж полон решимости совершать преступления в будущем, когда у него появится для этого возможность. Его решимость не ослабляет и время, проведённое под стражей в течение последнего года.

Напомним, свои первые махинации хакеры начали проворачивать в июле 2021 года. За несколько лет они успели взломать серверы NVIDIA, BT Group, оператора мобильной связи EE, атаковать серверы Revolut, Uber, Rockstar Games, а также использовать украденные данные SIM-карт пяти людей, чтобы украсть около 100 тыс. фунтов стерлингов с их криптовалютных кошельков.