Кадр россиянина попал в топ-29 лучших фото 2023 года от National Geographic

Недавно журнал National Geographic опубликовал топ-150 лучших фотографий 2023 года. Всего на конкурс было подано более 2 млн снимков. Также в подборку попал кадр россиянина Александра Семёнова — он запечатлел медузу со львиной гривой.

Фото: Александр Семёнов/National Geographic

Морской биолог Александр Семёнов называет медузу «львиная грива» царицей арктических морей. Он сфотографировал данный царственный экземпляр на последней стадии его жизни: завершив процесс размножения медуза уменьшается в размерах, переваривает или сбрасывает сотни длинных щупалец и становится, по словам Семёнова, «инопланетным цветком».

Александр Семёнов — выпускник МГУ и морской биолог. На данный момент он руководит научно-водолазным отрядом Беломорской биологической станции и имеет более 2500 часов погружений в холодных морях.