Авторы «Смуты» рассказали, почему до сих пор не показали полноценный геймплей

7 декабря авторы исторической игры «Смута» из российской Cyberia Nova ответили на самые частозадаваемые вопросы. К примеру, разработчики объяснили, почему до сих пор не показали полноценный геймплей тайтла.

Дело в том, что по состоянию на начало декабря 2023 года у них нет «полностью завершённого получаса игры». По словам представителей студии, так произошло из-за того, что баланс боевой системы, освещение и анимации будут полироваться до конца разработки.

Задерживает ли это тестирование? Нет — мы работаем с квалифицированной командой тестировщиков, работавшей с большими успешными проектами, их опыт позволяет успешно тестировать не только игру в сборе, но и отдельные ветки разработки, так что качество мы надеемся не уронить. Сама же итоговая сборка игры появится в начале февраля.

Ещё авторы раскрыли, что в «Смуте» появятся исторические личности — купец Минин, князь Пожарский и так далее. Ко всему прочему, тайтл будет поддерживать геймпады. Также разработчики сообщили, что у них пока нет точного плана по выпуску дополнений — их выход будет зависеть от поддержки игроков.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.