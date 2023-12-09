Кристиан Бэйл и Брэдли Купер исполнят главные роли в фильме про Холодную войну

Журналисты издания Deadline сообщили, что Кристиан Бэйл и Брэдли Купер исполнят главные роли в фильме Best Of Enemies («Лучшие враги»). Картина расскажет о дружбе офицера КГБ Геннадия Василенко и сотрудника ЦРУ Джека Платта в период Холодной войны.

Сценаристом будущей ленты выступит Эрик Уоррен Сингер, работавший над «Аферой по-американски». Ко всему прочему, Купер может также занять кресло режиссёра. Продюсером фильма назначен Чарльз Ровен — он работал над «Оппенгеймером» Кристофера Нолана.

Картина представляет собой экранизацию одноимённой книги, которая была опубликована издательством Hachette Imprint Twelve в 2018 году. Произведение написал Эрик Дезенхолл.

Каст, сроки и дата выхода ленты пока не раскрываются.