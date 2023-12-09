«Верданск» вернут в Call of Duty Warzone в конце 2024 года — инсайдер

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что авторы Call of Duty Warzone собираются вернуть в игру карту «Верданск». По его информации, это должно произойти в конце 2024 года — вместе с запуском первого сезона новой Call of Duty: Black Ops.

Хендерсон не смог узнать, какие именно изменения произойдут в будущей версии «Верданска». Согласно словам одного из источников инсайдера, она будет основана на «любимом сезоне фанатов».

Ранее журналист рассказал, что действия следующей части шутера будет происходить в 1990-х годах во время войны в Персидском заливе. Официальное название тайтла пока неизвестно, но игра может носить название Call of Duty: Black Ops Gulf War.

Релиз следующей Call of Duty намечен на конец осени или начало зимы 2024 года.