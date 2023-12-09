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Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана» и не выявил нарушений

Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана» и не выявил нарушений
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Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова сообщила, что Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана» — никаких нарушений ведомство не обнаружило. Отдельно отмечается, что шоу показывается в онлайн-кинотеатрах с возрастным ограничением «18+».

Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что, во-первых, многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей).

Наталья Орлова также добавила, что сама пока не смотрела сериал, однако теперь обязательно сделает это.

«Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников.

Первый сезон шоу будет состоять из девяти серий. Финал состоится уже 21 декабря.

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