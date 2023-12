Hades 2 стала самой желанной игрой в Steam

Долгое время в списке самых ожидаемых игр Steam находились три игры: The Day Before, The Finals и Hades 2. Релиз первых двух состоялся пару дней назад, поэтому теперь новый рогалик от Supergiant Games стал лидером по количеству добавлений в список желаемого цифрового магазина.

Фото: Steam

Также в пятёрку попала Manor Lods, Hollow Knight; Sliksong, ARK 2 и Frostpunk 2. Выход Hades 2 в раннем доступе состоится до второго квартала 2024 года.

Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии, а Мелиноя, как и её брат, повстречает различных богов, которые будут ей помогать. В арсенале героини будет не только оружие, но и различная магия.

Сначала релиз игры состоится на ПК через Epic Games Store и Steam. Потом, вероятно, тайтл портируют на консоли.