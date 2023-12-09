Компания Infinix представила линейку бюджетных смартфонов Hot 40. Она будет включать три версии устройства: Hot 40i, базовая Hot 40 и Hot 40 Pro. Стоимость пока не раскрывается, однако производитель заверил, что все они будут стоить дешевле $ 200 (~ 18,4 тыс. рублей).

Infinix Hot 40 Pro оснастят 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также новинка получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт. Смартфон будет работать на базе процессора SoC Helio G99.

Самая младшая модель в линейке Hot 40i отличается по характеристикам сильнее всего. Девайс получит 6,78-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппарат будет работать на процессоре SoC Unisoc T606.

Дата начала продаж смартфонов не сообщается.