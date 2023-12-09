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Режиссёр «Астрала» и «Аквамена 2» Джеймс Ван готов вернуться к фильмам ужасов

Режиссёр «Астрала» и «Аквамена 2» Джеймс Ван готов вернуться к фильмам ужасов
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Режиссёр знаменитых хорроров «Астрал», «Заклятие» и грядущего «Аквамена 2» Джеймс Ван заявил, что всегда готов вернуться к постановке фильмов ужасов. Сейчас постановщик заканчивает работу над кинокомиксом с Джейсоном Момоа, после чего планирует вернуться к жанру, который и сделал его популярным.

В разговоре с изданием Collider Ван подтвердил, что изначально задумывал «Заклятие» как небольшой хоррор, однако в итоге лента уже получила вторую часть и наверняка станет франшизой в духе «Астрала». Режиссёр отметил, что стремится соблюдать баланс между блокбастерами и небольшими картинами — в категорию последних и попадают фильмы ужасов.

Премьера «Аквамена и потерянное царство» состоится уже 23 декабря. Какой фильм станет для него следующим, неизвестно, однако это наверняка будет именно хоррор.

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