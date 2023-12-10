Жена Уилла Смита: пощёчина моего мужа на «Оскаре-2022» спасла наш брак

На церемонии вручения премии «Оскар-2022» произошёл неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину за шутку про свою жену. После этого артист несколько раз публично извинился, однако от последующих церемоний его всё же отстранили на 10 лет.

Джада Пинкетт-Смит, жена Уилла Смита, призналась, что этот случай буквально спас их брак. Дело в том, что пара много лет находилась в очень сложных отношениях, и та самая пощёчина показала ей, насколько актёр на самом деле любит её.

После многих лет, проведённых в попытках понять, уйду ли я от Уилла, мне потребовалась эта пощёчина, чтобы окончательно понять, что я никогда не оставлю его. Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло?

Брак Джады и Уилла длится более 26 лет — пара поженилась в 1997 году. В семье трое детей: Джейден, Уиллоу и Трей.