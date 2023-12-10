Сценарий «Анчартед 2» уже написан — Марк Уолберг готов вернуться к своей роли

Актёр Марк Уолберг, звезда «Отступников» и многих комедийных боевиков, рассказал о состоянии производства новой части экранизации «Анчартед: На картах не значится». По его словам, сценарий для второй части уже готов, сейчас авторы полируют его и вносят в него небольшие изменения.

Уолберг отметил, что в сиквеле его персонаж Виктор Салливан продолжит носить усы, которые герой отрастил в финале первой части. Актёр отметил, что всегда готов вернуться ко франшизе, однако сейчас он знает не больше, чем журналисты или обычные фанаты серии.

Я слышал много разных идей о продолжении «Анчартед». Я знаю, что сценарий уже написан, и они всё ещё над ним работают, и в нём Салли всё время носит усы. Что вполне логично, ведь в финальной сцене первой части у меня появились усы. И это было хорошее завершение фильма. Так что если мы сможем сделать второй фильм лучше, чем первый, я всегда готов вернуться, но сейчас я знаю не больше, чем вы.

«Анчартед: На картах не значится» вышел в феврале 2022 года и рассказывал историю искателя приключений Нейтана Дрейка. Картина собрала в мировом прокате $ 407 млн, став одним из самых кассовых фильмов по мотивам видеоигр в истории. Главную роль в ленте исполнил Том Холланд (Человек-паук из фильмов Marvel), а поставил картину Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).