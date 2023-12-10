Эксперты назвали Fairphone 5 самым ремонтопригодным смартфоном в мире

Специалисты издания iFixit провели тесты ремонтопригодности Fairphone 5 — нового смартфона в линейке гаджетов от одноимённой нидерландской компании. Авторы в деталях рассмотрели начинку гаджета и пришли к выводу, что на текущий момент это идеальное устройство для тех, кто не хочет покупать новые смартфоны каждые несколько лет.

Создатели Fairphone 5 сделали всё, чтобы даже обычный пользователь мог самостоятельно починить устройство и заменить в нём вышедшие из строя детали. Так, задняя крышка устройства прикреплена на защепки вместо принятого в индустрии клея, а батарею гаджета можно вытащить без каких-либо проблем и вставить на её место другой аккумулятор. Аналогичная ситуация в устройств и с разъёмом USB-C, который подключён к материнской плате напрямую.

Эксперты iFixit протестировали Fairphone 5 и поставили ему максимальную оценку по шкале ремонтопригодности — 10 баллов. Специалисты отметили, что хотели бы, чтобы каждый смартфон на рынке можно было с такой же лёгкостью вернуть к работе после всевозможных происшествий.