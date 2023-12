Авторы The Last of Us 2 назвали причины выпуска ремастера спустя три года после релиза

Уже в середине января в продажу поступит The Last of Us Part 2 Remastered — переиздание второй части серии «Одни из нас». Обновлённая версия выйдет только на PS5 с несколькими режимами производительности, роглайк-режимом No Return, вырезанными уровнями и другими нововведениями.

Геймеры встретили анонс переиздания неоднозначно: многие пользователи считают, что с релиза прошло всего три года и никаких серьёзных изменений в нём нет. Геймдиректор проекта Мэттью Галлант объяснил, с чем связан выход проекта в столь короткие сроки. По его словам, обновлённая версия предложит игрокам полноценную интеграцию с PS5 и добавит в неё новый функционал.

Думаю, есть много игроков, заинтересованных в обновлении до версии для следующего поколения. Геймеры будут рады поиграть в улучшенную версию The Last of Us 2 с поддержкой возможностей DualSense, быстрыми загрузками и режимом No Return. В обновлённой версии есть даже режим с возможностью просто поиграть на гитаре. В общем, в ремастере много разных вещей, которые, как мне кажется, найдут свою аудиторию.

Обновлённая версия The Last of Us 2 поступит в продажу уже 19 января и выйдет только на PS5. Обладатели оригинальной игры смогут обновиться до ремастера за $ 10.