Трейлер Light No Fire от авторов No Man's Sky стал самым просматриваемым с The Game Awards

Недавно прошла церемония The Game Awards 2023, на которой, помимо объявления победителей в номинациях, было представлено множество трейлеров различных проектов. Одним из таких стала игра Light No Fire от авторов No Man's Sky.

Более того, этот трейлер стал самым просматриваемым с The Game Awards, набрав суммарно 5 млн просмотров. Учёт велся со всех каналов игр, издателей, СМИ и так далее.

На втором месте по популярности оказался трейлер игры «Блэйд", а на третьем — бесплатного дополнения для God of War Ragnarok.

Самые просматриваемые трейлеры с The Game Awards 2023

Самые популярные трейлеры The Game Awards 2023.