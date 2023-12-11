Трейлер Light No Fire от авторов No Man's Sky стал самым просматриваемым с The Game Awards
Недавно прошла церемония The Game Awards 2023, на которой, помимо объявления победителей в номинациях, было представлено множество трейлеров различных проектов. Одним из таких стала игра Light No Fire от авторов No Man's Sky.
Более того, этот трейлер стал самым просматриваемым с The Game Awards, набрав суммарно 5 млн просмотров. Учёт велся со всех каналов игр, издателей, СМИ и так далее.
На втором месте по популярности оказался трейлер игры «Блэйд", а на третьем — бесплатного дополнения для God of War Ragnarok.
Самые просматриваемые трейлеры с The Game Awards 2023
Самые популярные трейлеры The Game Awards 2023.
- Light No Fire — 5 млн просмотров
- «Блэйд» — 4,85 млн просмотров
- God of War Ragnarok: Valhalla — 4,5 млн просмотров
- Monster Hunter Wilds — 4,4 млн просмотров
- Jurassic Park: Survival — 4 млн просмотров
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