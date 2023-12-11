Sony прекратит выпуск смартфонов под брендом Xperia — инсайдеры

Cразу несколько авторитетных инсайдеров намекнули на то, что Sony откажется от мобильного бренда Xperia. Так, блогер под ником Zackbuks ещё в ноябре допустил, что японская компания может провести ребрендинг своего мобильного подразделения, а спустя месяц заявил об этом открыто.

Он опубликовал картинку с одним из первых гаджетов компании и годами существования Xperia: 2008 — 2023. Тем самым инсайдер с полной уверенностью заявил, что Sony решила освежить собственную линейку смартфонов.

Фото: Weibo

Вместе с ребрендингом смартфонов компания может выпустить свой первый революционный гаджет с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем. По данным инсайдеров, выход устройства состоится в 2025 году — примерно на два года раньше, чем это сделают конкуренты из Apple.