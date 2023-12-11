Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару» стартовала лишь с пятого места в чартах Британии
Издание Gamesindustry.biz поделилось свежими данными о продажах видеоигр в британской рознице. Лидером в очередной раза стала EA Sports FC 24 — жители Англии продолжают скупать футбольный симулятор, который уже продаётся с большими скидками.
На втором месте оказалась Super Mario Bros Wonder, замкнула тройку Hogwarts Legacy. Новинка чарта — Avatar: Frontiers of Pandora — стартовала лишь с пятой строчки. Как отмечают аналитики, игра по вселенной «Аватара» наверняка показывает куда более высокие цифры в онлайн-сервисах, а изначально проект создавали с упором на долгосрочные продажи.
Топ-10 продаж в рознице Британии с 4 по 9 декабря
- EA Sports FC 24
- Super Mario Bros Wonder
- Hogwarts Legacy
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Avatar: Frontiers of Pandora (новинка)
- Mario Kart 8 Deluxe
- Marvel's Spider-Man 2
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft для Nintendo Switch
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Комментарии