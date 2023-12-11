Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару» стартовала лишь с пятого места в чартах Британии

Издание Gamesindustry.biz поделилось свежими данными о продажах видеоигр в британской рознице. Лидером в очередной раза стала EA Sports FC 24 — жители Англии продолжают скупать футбольный симулятор, который уже продаётся с большими скидками.

На втором месте оказалась Super Mario Bros Wonder, замкнула тройку Hogwarts Legacy. Новинка чарта — Avatar: Frontiers of Pandora — стартовала лишь с пятой строчки. Как отмечают аналитики, игра по вселенной «Аватара» наверняка показывает куда более высокие цифры в онлайн-сервисах, а изначально проект создавали с упором на долгосрочные продажи.

Топ-10 продаж в рознице Британии с 4 по 9 декабря