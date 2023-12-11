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Россиянки из Nigma Galaxy стали чемпионами ESL Impact League S4 по CS 2

Россиянки из Nigma Galaxy стали чемпионами главного женского турнира по Counter-Strike 2
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Женский состав Nigma Galaxy по шутеру Counter-Strike 2, в который входят три россиянки, выиграл очередной престижный турнир. За победу на ESL Impact League Season 4 пятёрка получит $ 50 тыс.

В финале коллектив Ксении vilga Клюенковой разгромил польский ростер NAVI со счётом по картам 2:0 (13-6 на карте Inferno, 13-0 на Nuke). Третье место поделили российская команда 9Pandas и Fluxo Demons из Бразилии.

Для Nigma Galaxy Female это уже четвёртый титул в этом году, команда не смогла занять первое место только на благотворительном Gamers Without Borders.

Коллектив выиграл все шесть турниров серии ESL Impact, которая считается главной франшизой в женском Counter-Strike. Всего на счету Вильги и партнёрш — 13 побед на крупных женских турнирах за последние три года.

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