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В Counter-Strike 2 нашли ошибку, которая показывает IP игроков и даёт запустить вирусы

В Counter-Strike 2 нашли ошибку, которая показывает IP игроков и даёт запустить вирусы
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Автор YouTube-канала Pirate Software обратил внимание на критическую уязвимость в клиенте Counter-Strike 2. С её помощью ваши союзники в CS 2 могут узнать ваш IP-адрес или отправить на компьютер файл с вирусом.

Если обойти ограничение по числу символов в нике Counter-Strike 2 и вставить туда специальный HTML-код, во время голосования за кик игрока из матча можно будет отправить на его компьютер медиафайл в формате HTML.

Обычно игроки развлекаются, закидывая нерадивым союзникам GIF-файлы с кадрами из фильмов для взрослых. Но в теории это могут использовать хакеры: с помощью HTML-кода можно узнать IP-адрес игрока или даже запустить на его ПК программу с вирусом.

Специалисты не рекомендуют играть в Counter-Strike 2 до того, как разработчики из Valve смогут решить эту проблему. Пока авторы CS 2 не комментировали происходящее.

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