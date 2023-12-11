Twitch подвёл итоги 2023 года — можно посмотреть свою и общую статистику

Площадка для прямых трансляций Twitch открыла страницу Twitch Recap 2023, посвящённую итогам уходящего года.

На этой странице каждый зритель сможет узнать, сколько времени он провёл на стримах, самые интересные ему игры и стримеров, количество сообщений в чатах и другую статистику. Лучшие пользователи получили отдельные ачивки и значок для чата.

Фото: Twitch

Помимо личных, в разделе доступны и общие итоги 2023 года. Среди прочего, на Twitch появилось более полумиллиона новых стримеров-компаньонов и свыше шести тысяч партнёров платформы.

Фото: Twitch

Кроме того, зрителям Twitch стал доступен новый глобальный смайлик Goatemotey и браузерная мини-игра, в которую смогут сыграть как обычные пользователи, так и популярные стримеры.